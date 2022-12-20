Все идет не по плану: Зидан в поисках клуба после возможного провала возглавить Францию

Зинадин Зидан в ближайшее время может восстановить свою тренерскую карьеру. Но вот какое место прописки выберет коуч, пока неизвестно.

"Зизу" считался фаворитом на пост главного тренера сборной Франции, поскольку ожидалось, что контракт Дешама, рассчитанный до конца 2022 года, продлен не будет. Сейчас ситуация изменилась – все идет к тому, что тренер "ле бле" не уйдет с поста.

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Варианты "Зиза"

Таким образом, вектор развития событий снова направился на клубы. Не исключено, что француз окажется в Ювентусе, который в скором времени получит новое руководство после ухода Аньелли и Недведа. При выборе нового клуба Зинедин не будет спешить – прежде всего, это должен быть амбициозный и стабильный проект в Европе, где тренер получит желаемые для себя полномочия. Но в любом случае просто сидеть несколько лет в ожидании сборной Франции "Зизу" не будет.

Интересно, что Зидан не хочет возглавлять клуб с АПЛ, хотя хорошо владеет английским языком. Также француза сватали в ПСЖ и Манчестер Юнайьед, но клубы уже получили свежеиспеченных коучей в лице Кристофа Галтье и Эрика тен Хага соответственно.