Пауло Фонсека публично призывает поддержать Украину в войне против России. Теперь португальский специалист выразил желание помочь Украине и на спортивном фронте.

Достойно внимания Португалец с украинским сердцем: экс-тренер Шахтера снова поддержал Украину

Желание португальца

Фонсека, еще недавно работавший в Украине с донецким Шахтером, выразил желание потренировать "главную команду страны". Португалец сконцентрирован на Лиле, который он возглавляет, но помечтать ему никто не запрещал:

"Честно говоря, я не думаю, что смогу в ближайшее время возглавить Португалию. Я счастлив в Лилле, и хочу продолжить этот проект. Быть тренером сборной действительно сложно. Это другая работа. Я не думаю, что сейчас самое время думать об этом. Я не планирую далекое будущее. Но если бы планировал, то когда-нибудь хотел бы стать тренером сборной Украины", - надеется Фонсека.

Напомним, португалец возглавил Шахтер в 2016 году и руководил командой до 2019. За это время он успел трижды выиграть чемпионат Украины в сезонах 2016-2017, 2017-2018 и 2018-2019. Также он с командой трижды выиграл кубок Украины опять же в сезонах 2016-2017, 2017-2018 и 2018-2019. Однажды Фонсеци подчинился и Суперкубок Украины в 2017 году.



