Главный наставник Реала Зинедин Зидан может пропустить матч "сливочных" в Ла Лиге. Француз контактировал с больным коронавирусом.

Футболисты Реала могут не досчитаться подсказок своего руководителя Зинедина Зидана в матче против Осасуны. 48-летний тренер может пропустить встречу из-за контакта с больным COVID-19. Об этом сообщает AS.

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Судьба наставника в воздухе

Наставник не жалуется на ухудшение состояния здоровья. Но по протоколу испанской Ла Лиги Зидан был помещен на карантин. Сейчас тренер "Королевского клуба" ждет результатов тестов на коронавирус. Именно от них будет зависеть, поедет ли Зинедин на матч с командой.

Поединок Осасуна – Реал состоится 9 января, стартовый свисток судьи должен прозвучать в 22:00. Но арбитр может так и не позволить футболистам выйти на поле. Причина – снегопад. Об этом сообщает издание Marca.

Помешать проведению матча может шторм Филомена, в связи с которым в 12 регионах Испании состоится сильный снегопад. Из-за резкого похолодания под вопросом находится даже проведение тренировочного процесса.