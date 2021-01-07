Головний наставник Реала Зінедін Зідан може пропустити матч "вершкових" у Ла Лізі. Француз контактував з хворим на коронавірус.

Футболісти Реала можуть недорахуватись підказок свого керманича Зінедіна Зідана у матчі проти Осасуни. 48-річний тренер може пропустити зустріч через контакт із хворим на COVID-19. Про це повідомляє AS.

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Доля наставника у повітрі

Наставник не скаржиться на погіршення стану здоров'я. Але за протоколом іспанської Ла Ліги Зідан був поміщений на карантин. Зараз тренер "Королівського клубу" чекає результатів тестів на коронавірус. Саме від них буде залежати, чи поїде Зінедін на матч з командою.

Поєдинок Осасуна – Реал відбудеться 9 січня, стартовий свисток судді повинен пролунати о 22:00. Але арбітр може так і не дозволити футболістам вийти на поле. Причина – снігопад. Про це повідомляє видання Marca.

Перешкодити проведенню матчу може шторм Філомена, у зв'язку з яким в 12 регіонах Іспанії відбудеться сильний снігопад. Через різке похолодання під питанням знаходиться навіть проведення тренувального процесу.