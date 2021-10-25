Руководство МЮ размышляет о том, чтобы уволить Сульшера уже к матчу 10-го тура АПЛ против Тоттенхэма. Игра состоится 30 октября.

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Следует отметить, что в июле 2021 года Манчестер Юнайтед заключил с Сульшер новый контракт сроком на 3 года.

Неудачная серия МЮ

Манчестер Юнайтед с Сульшером проиграл 5 из 9-и последних матчей. В английской Премьер-лиге команда не побеждает уже четыре игры подряд.

Кроме поражений Лестеру и Астон Вилла, МЮ был разбит Ливерпулем 24 октября со счетом 5:0. Также "красные дьяволы" поделили очки с Эвертоном.

После 9-и туров команда занимает только 7-е место в турнирной таблице АПЛ.

Сульшер возглавил Манчестер Юнайтед 29 марта 2019 года, сменив Жозе Моуринью. Во главе МЮ норвежец провел 164 матча (91 победа, 34 ничьи и 39 поражений). Под руководством тренера "красные дьяволы" не выиграли ни одного трофея.