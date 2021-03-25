В жутком ДТП в Риме погиб 19-летний талантливый футболист Лацио
Полузащитник итальянского Лацио U-21 Даниэль Герини 24 марта погиб в ДТП. Молодому футболисту было всего 19 лет.
Источник:официальный сайт Лацио
Ужасная авария
Даниэль Герини в момент происшествия, произошедшего в Риме, ехал на автомобиле еще с двумя друзьями. Которые чудом остались живы.
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Автомобиль футболиста Smart For Four попал в лобовое столкновение с Mercedes A-Class, которым управлял 68-летний мужчина. Только Герини от полученных травм погиб на месте. Его друзья выжили, но находятся в тяжелом состоянии в больнице в столице Италии. Водитель Mercedes также был госпитализирован в госпиталь, но его жизни ничего не угрожает.
Центральный полузащитник только 21 марта отпраздновал свое 19-летие. В Лацио уже прокомментировали жуткое ДТП.
Все еще не верим и шокированы этой аварией. Президент и все в нашем клубе остаются вместе с семьей Даниэля Герини,
– говорится в сообщении.
- Герини выступал в аренде за молодежные команды Торино, СПАЛа и Фиорентины.
- За свою карьеру сыграл 9 матчей в составе сборной Италии U-15 и 4 матча за итальянскую сборную до 16 лет.
- В этом сезоне в Примавере U-19 провел 10 встреч, в которых забил 1 гол.
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