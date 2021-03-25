Полузащитник итальянского Лацио U-21 Даниэль Герини 24 марта погиб в ДТП. Молодому футболисту было всего 19 лет.

Ужасная авария

Даниэль Герини в момент происшествия, произошедшего в Риме, ехал на автомобиле еще с двумя друзьями. Которые чудом остались живы.

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Автомобиль футболиста Smart For Four попал в лобовое столкновение с Mercedes A-Class, которым управлял 68-летний мужчина. Только Герини от полученных травм погиб на месте. Его друзья выжили, но находятся в тяжелом состоянии в больнице в столице Италии. Водитель Mercedes также был госпитализирован в госпиталь, но его жизни ничего не угрожает.

Центральный полузащитник только 21 марта отпраздновал свое 19-летие. В Лацио уже прокомментировали жуткое ДТП.

Все еще не верим и шокированы этой аварией. Президент и все в нашем клубе остаются вместе с семьей Даниэля Герини,

– говорится в сообщении.

Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini pic.twitter.com/SX7DrK5JBT — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 24, 2021