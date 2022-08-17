Соловей: Я безгранично фартовая

Украинка приняла участие в женском омниуме. Она выступила в трех из четырех этапов омниума, и хотя не завоевала большого количества очков перед решающим этапом, продолжала соперничать за высокие места.

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Завершающим этапом омниума стала гонка на очки. К сожалению, для Соловей она кончилась досрочно. Спортсменку сразу госпитализировали после столкновения.

За 33 круга до конца Анна въехала в завал упавших впереди нее велосипедисток. И неудачно приземлилась: на повторе было видно, как украинка сделала сальто и упала на спину.

К счастью, велосипедистка находилась в сознании после падения. Она хотела самостоятельно подняться на ноги, но ей это самостоятельно не удалось.

Я безгранично фортовая. Падение было очень сильным, гематома на голове и ребрах. При падении – убой ребер и недостаток кислорода, потому что я не смогла самостоятельно вдыхать, а также потеря сознания. Потом я очнулась уже под кислородной маской. Первое, чему я обрадовалась – это потому, что чувствовала ноги и руки. Первое, что меня тревожило – не разорвали ли мне ребра какие-то органы или легкое, такое ощущение, будто чем у ребра проткнули. Я сильно ударилась головой, поэтому была счастлива не чувствовать такую ​​же боль и в шее – значит, шея не сломана,

– рассказала Анна.

Что известно о спортсменке