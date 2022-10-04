Это произошло в матче Северо-Восточной региональной лиги Хемнитцер – Хэми Лейпциг. В середине первого тайма Денис Епель, пытаясь достать выходящий в аут мяч, выскочил за пределы поля, сообщает 24 канал .

Смотрите также Обхитрил соперника: Игнатенко отличился остроумным ассистом за Бордо – голевое видео

Футболист отправился в нокаут

Игрок не смог остановиться и врезался головой в бетонную стену постройки трибуны.

После этого футболист потерял сознание. В помощь ему пришли партнеры по команде и медицинский штаб. Через несколько минут Епель самостоятельно поднялся. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Видео эпизода

По итогам матча Хэмми Лейпциг обыграл своего соперника со счетом 1:0. После семи туров с 13 очками команда занимает шестое место в турнирной таблице.



Хемнитцер с 8 баллами находится на 11-й позиции.

Что известно об игроке