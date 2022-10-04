Це сталося в матчі Північно-східної регіональної ліги Хемнітцер – Хемі Лейпциг. У середині першого тайму Деніс Єпель, намагаючись дістати м’яч, що виходить в аут, вискочив за межі поля, повідомляє 24 канал.

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Футболіст відправився в нокаут

Гравець не зміг зупинитися та врізався головою в бетонну стіну споруди трибуни

Після цього футболіст знепритомнів. На допомогу йому наспіли партнери по команді та медичний штаб. За кілька хвилин Єпель самостійно піднявся. Нині його здоров'ю нічого не загрожує.

Відео епізоду

За підсумками матчу Хемі Лейпциг переграв свого суперника з рахунком 1:0. Після семи турів із 13 очками команда посідає шосте місце у турнірній таблиці.



Хемнітцер із 8 балами знаходиться на 11-й позиції.

Що відомо про гравця