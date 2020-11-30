Пілот команди Haas Ромен Грожан потрапив в страшну аварію під час гран-прі Формули-1 в Бахрейні, проте залишився живий, незважаючи на те, що болід розірвало на частини, а кокпіт був охоплений полум'ям.

Автомобіль Грожана врізався боком у сталевий бар'єр на швидкості 221 км/год, водія могло розірвати. Його врятував спеціальний пристрій захисту голови Halo, який Формула-1 запровадила 2018 року, пише 24 канал.

Як це було Гонщик Формули-1 потрапив у моторошну аварію: болід спалахнув за секунду і розірвався на частини

Сам гонщик вважає, що його життя врятувала саме ця система. Цікаво, що раніше Грожан виступав проти цієї системи.

Ромен записав звернення з лікарні після аварії.

"Всім привіт. Я, в цілому, в порядку, якщо можна так сказати. Пару років тому я виступав проти системи Halo, але зараз без неї мене б тут не було, я б з вами не говорив. Вона врятувала мене", – вважає Грожан.

An update from Romain himself. Pleased to see you’re in good spirits! We hope you make a speedy recovery pic.twitter.com/njnjjH4GBi — Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 29, 2020

Що таке система Halo

Halo – це додаткова титанова дуга безпеки, що розташовується навколо голови гонщика і покликана захищати його від масивного предмета –наприклад, великого уламка або цілого боліда.

29 листопада в Бахрейні ця дуга, вартість якої оцінюється в 30 тисяч доларів, врятувала Ромена Грожана, коли він врізався у відбійник.