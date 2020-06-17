Глава УАФ Андрей Павелко сообщил, что СМИ позволили получать аккредитации на матчи УПЛ и Кубка Украины.

Павелко поблагодарил за это Министра здравоохранения Максима Степанова и главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко. Об этом он написал в собственном Facebook.

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Уже в ближайших матчах УПЛ и Кубка Украины вы (журналисты – ред.) сможете получить аккредитацию для освещения матчей. Прекрасно понимаю важность работы представителей СМИ на матчах и информирования болельщиков о ходе футбольных баталий.

"Недавно этот вопрос обсуждали и с президентом Ассоциации спортивных журналистов Александром Гливинским. Далее я инициировал запрос в Министерство здравоохранения с просьбой увеличить квоту участников футбольных мероприятий с 200 до 230. Только УАФ получила положительный ответ", – написал он.

Он также добавил, что "следующий шаг – возвращение на трибуны болельщиков".

"Очень надеюсь, что это произойдет уже в ближайшее время и УАФ сделает для этого все возможное", – резюмировал Павелко.

Когда в Украине позволят фанатам посещать футбольные матчи

Проведение футбольных матчей в Украине возобновили с 30-го мая. Сейчас поединки проходят без зрителей на трибунах. Из-за роста новых случаев COVID-19 в Украине футбольные болельщики попадут на стадионы позже.

На этот тур мы хотели предоставить дополнительные 30 мест для журналистов, а уже через тур дать возможность нашим болельщикам вернуться. У нас похожая ситуация с Польшей. Насколько я помню, Польша возвращает болельщиков 17 июня. Поэтому как раз после этого мы планировали дать возможность для 25% и у нас. Думаю, дату возвращения болельщиков мы немного скорректируем. Вроде уже была стабилизация с коронавирусом, но с 10 июня наблюдается совсем другая картина", – заявил Павелко.