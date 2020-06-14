Когда в Украине разрешат фанатам посещать футбольные матчи: ответ президента УАФ
Проведение футбольных матчей в Украине возобновили с 30-го мая. Сейчас поединки проходят без зрителей на трибунах.
Из-за роста новых случаев COVID-19 в Украине футбольные болельщики попадут на стадионы позже. Они не смогут поддержать свои команды с трибун как минимум до 17 июня. Об этом заявил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко в эфире телеканала "Футбол".
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По его словам, вопрос открытия стадионов для болельщиков напрямую зависит от эпидемиологической ситуации в стране.
Еще 10 июня мы рассчитывали принять решение через тур. На этот тур мы хотели предоставить дополнительные 30 мест для журналистов, а уже через тур дать возможность нашим болельщикам вернуться. У нас похожая ситуация с Польшей. Насколько я помню, Польша возвращает болельщиков 17 июня. Поэтому как раз после этого мы планировали дать возможность для 25% и у нас. Думаю, дату возвращения болельщиков мы немного скорректируем. Вроде уже была стабилизация с коронавирусом, но с 10 июня наблюдается совсем другая картина,
– заявил Павелко.
По состоянию на 14 июня не готовы перейти к следующему этапу ослабление карантина такие регионы:
- Киев
- Винницкая область
- Волынская область
- Житомирская область
- Закарпатская область
- Ивано-Франковская область
- Львовская область
- Ровенская область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
- Черниговская область
Где играют клубы УПЛ на период карантина
- "Шахтер" – Киев
- "Динамо" – Киев
- "Заря" – Запорожье
- "Десна" – Чернигов
- "Александрия" – Александрия
- "Колос" – Киев
- СК "Днепр-1" – Днепр
- "Мариуполь" – Мариуполь
- "Олимпик" – Киев
- "Ворскла" – Полтава
- ПФК "Львов" – (через эпидемию во Львове перенесли матч в Днепр)
- "Карпаты – - (из-за вспышки COVID-19 матчи перенесены)
Карантин в Украине: главное
- По состоянию на 14 июня в Украине подтвердили 31 154 случая заболевания COVID-19, из них 889 (+9) людей умерли, еще 14 082 (+106) больных выздоровели.
- Карантин в Украине продлится минимум до 22 июня. Ранее правительство опубликовало соответствующее постановление, которое предусматривает пять этапов выхода из карантина.
- Новые послабления позволили с 10 июня.