Проведение футбольных матчей в Украине возобновили с 30-го мая. Сейчас поединки проходят без зрителей на трибунах.

Из-за роста новых случаев COVID-19 в Украине футбольные болельщики попадут на стадионы позже. Они не смогут поддержать свои команды с трибун как минимум до 17 июня. Об этом заявил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко в эфире телеканала "Футбол".

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По его словам, вопрос открытия стадионов для болельщиков напрямую зависит от эпидемиологической ситуации в стране.

Еще 10 июня мы рассчитывали принять решение через тур. На этот тур мы хотели предоставить дополнительные 30 мест для журналистов, а уже через тур дать возможность нашим болельщикам вернуться. У нас похожая ситуация с Польшей. Насколько я помню, Польша возвращает болельщиков 17 июня. Поэтому как раз после этого мы планировали дать возможность для 25% и у нас. Думаю, дату возвращения болельщиков мы немного скорректируем. Вроде уже была стабилизация с коронавирусом, но с 10 июня наблюдается совсем другая картина,

– заявил Павелко.

По состоянию на 14 июня не готовы перейти к следующему этапу ослабление карантина такие регионы:

Киев

Винницкая область

Волынская область

Житомирская область

Закарпатская область

Ивано-Франковская область

Львовская область

Ровенская область

Тернопольская область

Черновицкая область

Черниговская область

Где играют клубы УПЛ на период карантина

"Шахтер" – Киев

"Динамо" – Киев

"Заря" – Запорожье

"Десна" – Чернигов

"Александрия" – Александрия

"Колос" – Киев

СК "Днепр-1" – Днепр

"Мариуполь" – Мариуполь

"Олимпик" – Киев

"Ворскла" – Полтава

ПФК "Львов" – (через эпидемию во Львове перенесли матч в Днепр)

"Карпаты – - (из-за вспышки COVID-19 матчи перенесены)

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