Глава УАФ Андрій Павелко повідомив, що ЗМІ дозволили отримувати акредитації на матчі УПЛ і Кубка України.

Павелко подякував за це міністру охорони здоров'я Максима Степанова і головному санітарному лікарю України Віктору Ляшку. Про це він написав у влавносму Facebook.

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Уже в найближчих матчах УПЛ і Кубка України ви (журналісти – ред.) зможете отримати акредитацію для висвітлення поєдинків. Прекрасно розумію важливість роботи представників ЗМІ на матчах і інформування вболівальників про хід футбольних баталій.

"Нещодавно це питання обговорювали і з президентом Асоціації спортивних журналістів Олександром Гливинським. Далі я ініціював запит до Міністерства охорони здоров'я з проханням збільшити квоту учасників футбольних заходів з 200 до 230. Щойно УАФ отримала позитивну відповідь", – написав він.

Він також додав, що "наступний крок – повернення на трибуни уболівальників".

"Дуже сподіваюся, що це станеться вже найближчим часом і УАФ зробить для цього все можливе", – резюмував Павелко.

Коли в Україні дозволять фанатам відвідувати футбольні матчі

Проведення футбольних матчів в Україні відновили з 30-го травня. Наразі поєдинки відбуваються без глядачів на трибунах. Через зростання нових випадків COVID-19 в Україні футбольні вболівальники потраплять на стадіони пізніше.

"Ще 10 червня ми розраховували прийняти рішення через тур. На цей тур ми хотіли надати додаткові 30 місць для журналістів, а вже через тур дати можливість нашим уболівальникам повернутися. У нас схожа ситуація з Польщею. Наскільки я пам'ятаю, Польща повертає уболівальників 17 червня. Тому якраз після цього ми планували дати можливість для 25% і у нас. Думаю, дату повернення уболівальників ми трохи скорегуємо. Начебто вже була стабілізація з коронавірусом, але з 10 червня спостерігається зовсім інша картина", – заявив Павелко.