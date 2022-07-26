Бывший лидер Александрии тренируется с Динамо, – Вацко
Источник:Вацко Live
Киевское Динамо готовилось к квалификационному матчу Лиги чемпионов против Фенербахче в соседней Польше. В расположении команды пополнение.
Для Ковальца это был бы прыжок вверх
Вместе с командой в Польше уже несколько дней тренируется бывший лидер Александрии Кирилл Ковалец. Об этом сообщил журналист и комментатор Виктор Вацко.
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В начале июля атакующий полузащитник покинул клуб из одноименного города, потому находится без команды. Кузнец покинул Александрию после окончания контракта. Вместе с ним александровский клуб покинул Владимир Одарюк, уже трудоустроившийся в Ингульке из Петрова.
Однако даже такие тренировки с киевским клубом не означают, что "бело-синие" близки к трансферу Ковальца. На его позиции у Динамо успешно выступает Виталий Буяльский. Также роль атакующего полузащитника может взять на себя Денис Гармаш, игравший и на острие атаки киевлян.
Ковальцу будет сложно переплюнуть на этой позиции ветеранов команды Буяльского и Гармаша.
- В своем последнем сезоне за Александрию отыграл 11 матчей, в которых отличился одним голом и двумя ассистами.
- Из-за операции на колене пропустил часть сезона. Но даже в 29-летнем возрасте Ковалец считается одним из самых талантливых атакующих полузащитников Украины.