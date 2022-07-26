Для Ковальця це був би стрибок угору

Разом із командою у Польщі декілька днів вже тренується колишній лідер Олександрії Кирило Ковалець. Про це повідомив журналіст та коментатор Віктор Вацко.

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На початку липня атакувальний півзахисник покинув клуб із однойменного міста, тому перебуває без команди. Ковалець покинув Олександрію після закінчення контракту. Разом із ним олександрівський клуб покинув Володимир Одарюк, який вже працевлаштувався в Інгульці з Петрового.

Однак навіть такі тренування з київським клубом не означають, що "біло-сині" близькі до трансферу Ковальця. На його позиції у Динамо успішно виступає Віталій Буяльський. Також роль атакувального півзахисника може на себе взяти Денис Гармаш, який грав й на вістрі атаки киян.

Ковальцю буде складно переплюнути на цій позиції ветеранів команди Буяльського та Гармаша.