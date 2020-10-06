Журналист Игорь Цыганик не уверен относительно будущего главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру.

Ведущий "Цыганик Live" на FootballHub Игорь Цыганик рассказал о том, что в "Шахтере" недовольны результатами в этом сезоне.

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Если посмотреть, какая сейчас ситуация в "Шахтере", хочу сказать – каждый следующий матч может стать последним для Каштру. Это абсолютно нормальная ситуация. Команда не демонстрирует тот уровень игры, которого от нее ждут. Команда пока не набирает очки. Если бы "Динамо" обыграло "Зарю", то киевляне оторвались от "Шахтера". А это может быть проблемой, если смотреть на плотность календаря обеих команд, догнать очень сложно.

Пока Каштру остается главным тренером "Шахтера". Хотя претензии к нему и тому, как играет команда, у руководства клуба есть, причем существенные. Руководство клуба считает, что игроки, которые есть в составе "Шахтера", должны прогрессировать. Это достаточно дорогие футболисты, они должны показывать результат. Если его нет это проблема не только футболистов, но и тренера", – сказал журналист.

Календарь матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов