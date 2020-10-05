Натурализованный украинец Жуниор Мораес рассказал, почему таки покинул "Динамо" и перешел в "Шахтер", который гявляется главным конкурентом киевлян. В таком решении лучшего бомбардира УПЛ виноват президент "Динамо" Игорь Суркис.

Форвард колеблется, было ли такое решение о переходе оправданным для Мораеса. Болельщики киевлян не слишком любезно восприняли такую новость о трансфере футболиста, сообщает Goal.

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В интернете фанаты часто угрожали Мораесу, люди говорили о его семье, даже тогда, когда нападающий поставил точку в этой ситуации. В реальной жизни, прогуливаясь по улицам Киева, такого у игрока не было. "Шахтер" базируется в столице Украины из-за военных действий, поэтому Жуниор очень часто видит в городе фанатов киевского клуба.

"У меня никогда не было ощущения недостатка внимания или уважения. Напротив, я все еще чувствую связь. Я не продлевал контракт из-за неуважения президента, который не оценил меня", – сказал Мораес.

Касательно фанатов "горняков", то они хорошо приняли такой переход от главного конкурента. Когда вся ситуация немного успокоилась, тогда Мораес начал свою голевую феерию в УПЛ в составе дончан.

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