Журналіст Ігор Циганик невпевнений щодо майбутнього головного тренера "Шахтаря" Луїша Каштру.

Ведучий "Циганик Live" на FootballHub Ігор Циганик розповів про те, що в "Шахтарі" незадоволені результатами в цьому сезоні.

Дивіться також: Винен президент "Динамо": Мораес розповів, чому перейшов у "Шахтар" та від кого були погрози

Якщо подивитися, яка зараз ситуація в "Шахтарі", хочу сказати – кожен наступний матч може стати останнім для Каштру. Це абсолютно нормальна ситуація. Команда не демонструє той рівень гри, якого від неї чекають. Команда поки не набирає очки. Якби "Динамо" обіграло "Зорю", то кияни відірвалися від "Шахтаря". А це може бути проблемою, якщо дивитися на щільність календаря обох команд, наздогнати дуже складно.

Поки що Каштру залишається головним тренером "Шахтаря". Хоча претензії до нього і того, як грає команда, у керівництва клубу є, причому істотні. Керівництво клубу вважає, що гравці, які є в складі "Шахтаря", повинні прогресувати. Це досить дорогі футболісти, вони повинні показувати результат. Якщо його немає це проблема не тільки футболістів, але й тренера", – сказав журналіст.

Календар матчів "Шахтаря" у Лізі чемпіонів