Журналист Бурбас назвал имя футболиста-легионера, присоединяющегося к сборной Украины
Источник:телеграмм-канал Игоря Бурбаса
Подготовка сборной Украины к игре против Шотландии в самом разгаре. Легионеры команды постепенно прибывают в национальную команду по окончании сезона.
Последний легионер сборной
По информации журналиста Игоря Бурбаса, последним, чье имя будет разоблачено в списке футболистов-легионеров сборной, станет Данило Игнатенко. Главный тренер национальной команды Александр Петраков усилит центр поля.
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Ранее руководитель "сине-желтых" заинтриговал всех ответом по последнему месту в списке сборной. Скорее всего, его займет как раз полузащитник, выступающий на правах аренды в Бордо. Игнатенко уже давно под прицелом Петракова, Даниил довольно успешно выступает во французской Лиге 1.
Бурбас добавил, что приезд Игнатенко в Словению, где тренируется сборная, откладывается на один – два дня из-за неготовой британской визы.
- В последнем туре Игнатенко отличился голевой передачей в игре против Бреста. Ассист украинца помог Бордо закончить сезон-2021/2022 выездной победой со счетом 2:3.
- Бордо поставил себе точку. За 38 туров клуб Игнатенко завоевал 31-е очко и занял последнее 20-е место в турнирной таблице Лиги 1.
Напомним, что сборная Украины 1 июня сыграет против Шотландии в плей-офф отбора чемпионата мира-2022 в Глазго. В случае победы "сине-желтые" проведут финальную игру против Уэльса (5 июня).
Футбольная карьера Игнатенко
- До лета 2019 выступал исключительно в Украине. Играл за Запорожский Металлург, Шахтер-2, Мариуполь. После чего ушел в аренду в венгерский Ференцварош, за который выступал шесть месяцев.
- 1 января 2020 перешел в главную команду Шахтера.
- Однако уже в следующем месяце был арендован Мариуполем. Позже побывал в аренде в Днепре-1.
- В конце января 2022 года ушел в аренду во французское Бордо.
- В сезоне-2021/2022 провел 26 матчей, в которых забил три гола и сделал три ассиста. Все результативные передачи сделал в футболке Бордо. За французский клуб сыграл 11 поединков.
- 30 июня того же года аренда Игнатенко из Бордо истекает, после чего он вернется в Шахтер.