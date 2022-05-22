Останній легіонер збірної

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, останнім, чиє ім'я буде викрите у списку футболістів-легіонерів збірної, стане Данило Ігнатенко. Головний тренер національної команди Олександр Петраков підсилить центр поля.

Дивіться також Ігнатенко віддав третій асист за Бордо в матчі останнього туру чемпіонату Франції: відео удару

Раніше керманич "синьо-жовтих" заінтригував усіх відповіддю щодо останнього місця у списку збірної. Швидше за все, що його займе якраз півзахисник, який виступає на правах оренди у Бордо. Ігнатенко вже давно під прицілом Петракова, Данило доволі успішно виступає у французькій Лізі 1.

Бурбас додав, що приїзд Ігнатенка у Словенію, де тренується збірна, відкладається на один – два дні через неготову британську візу.

В останньому турі Ігнатенко відзначився гольовою передачею у грі проти Бреста. Асист українця допоміг Бордо закінчити сезон-2021/2022 виїзною перемогою з рахунком 2:3.

Бордо поставив для себе крапку. За 38 турів клуб Ігнатенка здобув 31-не очко та посів останнє 20-те місце у турнірній таблиці Ліги 1.

Нагадаємо, що збірна України 1 червня зіграє проти Шотландії у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 у Глазго. У разі перемоги "синьо-жовті" проведуть фінальну гру проти Уельсу (5 червня).

Футбольна кар'єра Ігнатенка