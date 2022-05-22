Третье результативное действие за полгода

Бордо в завершающем матче 38-го тура чемпионата Франции обыграл Брест со счетом 4:2. Украинский полузащитник в третий раз за время выступления за клуб отметился результативным действием, пишет 24 канал.

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В предыдущих матчах Игнатенко дважды помогал команде ассистами. Даниил отличился в поединках против Сент-Этьена и Нанта.

На этот раз футболист оформил голевую передачу в 38 туре чемпионата против Бреста, на который снова вышел в стартовом составе.

На 14-й минуте встречи Игнатенко отдал пас португальскому защитнику Рикарду Мангашу, открывшему счет в свою пользу.

Видео голевой передачи украинца

Бордо занял последнее место в турнирной таблице Ла Лиги 1, уступив Сент-Этьену одно очко. Теперь Сент-Этьен сыграет в стыковых матчах против Бреста.

В активе команды украинца 31 очко за 38 матчей. Следующий сезон команда будет играть уже в Лиге 2.

Карьера Игнатенко

Украинец арендован у донецкого Шахтера.

Данило Игнатенко сыграл в составе Бордо 11 официальных матчей. Семь из них – со старта.

Украинский футболист дебютировал за французскую команду 6 февраля. Однако дебют был не слишком удачным, поскольку Данило сразу заработал изъятие.

Первую часть сезона Игнатенко отыграл в составе Днепра-1, забив 3 гола в 15 поединках.

Дебют в сборной

Журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас сообщил, что 22 мая к сборной Украины на сборе в Словении присоединятся еще два футболиста. Среди них Данило Игнатенко.

Для 25-летнего Игнатенко это дебютный вызов национальной команде.

Обратите внимание! 1 июня сборная Украины сыграет в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022 против команды Шотландии. В случае победы, подопечные Петракова 5 июня встретятся с Уэльсом.