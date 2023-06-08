Долги не только в УПЛ: экс-игрок сборной Украины через суд расторг контракт с именитым клубом

Бывшая звезда УПЛ Жуниор Мораес после успешного этапа карьеры в Украине вернулся домой в Бразилию. Вот только там у него все пошло не лучшим образом.

Экс-форвард Металлурга, Шахтера, Динамо и сборной Украины Жуниор Мораес получил статус свободного агента. Все потому, что его уже бывший клуб Коринтианс не производил выплаты, связанные с использованием имиджевых прав, а также отпускными, имея почти годовую задержку.

К теме Экс-нападающий сборной Украины подал в суд на свой клуб: первое слушание он проиграл

Со второй попытки футболист достиг своей цели

Спортсмен обратился в суд по трудовым спорам Сан-Паулу с иском о расторжении контракта с Коринтиансом, действовавшем до конца 2023 года. После первого неудачного слушания для футболиста, окончательное решение суд все же принял в пользу досрочного расторжения контракта. Мотивацией этому стал "неустойчивый климат между сторонами".

Мораес после возвращения в Бразилию

В марте 2022 года футболист подписал контракт с именитым Коринтиансом.

За полтора года в клубе сыграл 21 матч во всех турнирах, в которых отличился всего 1 забитым мячом.

С 18 января 2023 года провел всего 41 минуту на футбольном поле.

Был отстранен от тренировок с первой командой, а один из акционеров клуба назвал Жуниора "лжецом и трусом", из-за чего футболист также планирует обратиться с иском в суд на этого человека.

. Коринтианс может обжаловать это решение, подав апелляцию.