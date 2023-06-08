Ексфорвард Металурга, Шахтаря, Динамо та збірної України Жуніор Мораес отримав статус вільного агента. Усе через те, що його вже колишній клуб Корінтіанс не здійснював виплати, пов'язані із використанням іміджевих прав, а також відпускними, маючи майже річну затримку.

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З другої спроби футболіст досягнув своєї мети

Спортсмен звернувся до суду із трудових суперечок Сан-Паулу з позовом про розірвання контракту з Корінтіансом, який діяв до кінця 2023 року. Після першого невдалого слухання для футболіста, кінцеве рішення суд все ж таки ухвалив на користь дострокового розірвання контракту. Мотивацією цьому став "нестійкий клімат між сторонами".

Мораєс після повернення у Бразилію

  • У березні 2022 року футболіст підписав контракт з іменитим Корінтіансом.
  • За півтора роки у клубі зіграв 21 матч у всіх турнірах, у яких відзначився лише 1 забитим м'ячем.
  • З 18 січня 2023 року провів лише 41 хвилину на футбольному полі.
  • Був усунутий від тренувань з першою командою, а один із акціонерів клубу назвав Жуніора "брехуном та боягузома", через що, футболіст також планує звернутися з позовом до суду на цю людину.