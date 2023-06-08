Ексфорвард Металурга, Шахтаря, Динамо та збірної України Жуніор Мораес отримав статус вільного агента. Усе через те, що його вже колишній клуб Корінтіанс не здійснював виплати, пов'язані із використанням іміджевих прав, а також відпускними, маючи майже річну затримку.
До теми Екснападник збірної України подав до суду на свій клуб: перше слухання він програв
З другої спроби футболіст досягнув своєї мети
Спортсмен звернувся до суду із трудових суперечок Сан-Паулу з позовом про розірвання контракту з Корінтіансом, який діяв до кінця 2023 року. Після першого невдалого слухання для футболіста, кінцеве рішення суд все ж таки ухвалив на користь дострокового розірвання контракту. Мотивацією цьому став "нестійкий клімат між сторонами".
Мораєс після повернення у Бразилію
- У березні 2022 року футболіст підписав контракт з іменитим Корінтіансом.
- За півтора роки у клубі зіграв 21 матч у всіх турнірах, у яких відзначився лише 1 забитим м'ячем.
- З 18 січня 2023 року провів лише 41 хвилину на футбольному полі.
- Був усунутий від тренувань з першою командою, а один із акціонерів клубу назвав Жуніора "брехуном та боягузома", через що, футболіст також планує звернутися з позовом до суду на цю людину.