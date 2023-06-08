Ексфорвард Металурга, Шахтаря, Динамо та збірної України Жуніор Мораес отримав статус вільного агента. Усе через те, що його вже колишній клуб Корінтіанс не здійснював виплати, пов'язані із використанням іміджевих прав, а також відпускними, маючи майже річну затримку.

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З другої спроби футболіст досягнув своєї мети

Спортсмен звернувся до суду із трудових суперечок Сан-Паулу з позовом про розірвання контракту з Корінтіансом, який діяв до кінця 2023 року. Після першого невдалого слухання для футболіста, кінцеве рішення суд все ж таки ухвалив на користь дострокового розірвання контракту. Мотивацією цьому став "нестійкий клімат між сторонами".

Зазначимо. Корінтіанс ще може оскаржити це рішення, подавши апеляцію.

Мораєс після повернення у Бразилію