Экс-форвард Металлурга, Шахтера, Динамо и сборной Украины Жуниор Мораес получил статус свободного агента. Все потому, что его уже бывший клуб Коринтианс не производил выплаты, связанные с использованием имиджевых прав, а также отпускными, имея почти годовую задержку.

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Со второй попытки футболист достиг своей цели

Спортсмен обратился в суд по трудовым спорам Сан-Паулу с иском о расторжении контракта с Коринтиансом, действовавшем до конца 2023 года. После первого неудачного слушания для футболиста, окончательное решение суд все же принял в пользу досрочного расторжения контракта. Мотивацией этому стал "неустойчивый климат между сторонами".

Отметим. Коринтианс может обжаловать это решение, подав апелляцию.

Мораес после возвращения в Бразилию