"Он будет подавать завтрак Роналду": легенда Лиона высмеял тренера Аль-Насра

Спортивный директор французского клуба Жуниньо Пернамбукано прошелся по Руди Гарсии, достигшему прорыва с Лионом в Лиге чемпионов. Он считает, что тренер не сможет управлять звездным португальцем.

Криштиану Роналду наконец-то определился с новым клубом. Звезда сборной Португалии не нашел вариант в Европе и перешел в Аль-Наср из Саудовской Аравии.

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Там CR7 будет играть под руководством известного французского специалиста Руди Гарсии. Тот уже успел пошутить по поводу сотрудничества, вроде бы команда больше хотела подписать Лионеля Месси.

Впрочем, не все высокого мнения о Гарсии. К примеру, бывший шеф Руди, а также спортивный директор Лиона Жуниньо Пернамбукано решил высмеять тренерские качества наставника.

Он не способен ничем управлять. Он управляет благодаря страху, навязываемому другим. Что касается Криштиана, то Руди не посмеет сделать ничего, чтобы как-то ему помешать. Напротив, он даже будет подавать ему завтрак, если потребуется. Он попытается подружиться с Роналду, сблизиться с ним. Он сделает для этого все. Для него подружиться с Криштиану Роналду – это мечта. Для Гарсии не имеет значения успех команды и гармония в раздевалке. Для него важно, что он находится в центре внимания, даже если команда в кризисе,

– заявил Жуниньо.

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Биография Руди Гарсии

Совсем недавно Руди Гарсия возглавлял Лион. где и работает Пернамбукан. Француз руководил "львами" с 2019 по 2021 годы и смог вывести команду в полуфинал Лиги чемпионов.

Более того, на своем пути "ткачи" прошли Бенфику, Ювентус и Манчестер Сити, но в шаге от финала уступили будущему победителю Баварии. Однако у чемпионата Гарсия проваливался.

В первый сезон Лион занял седьмое место. А через год в сезоне 2020-2021 команда стала четвертой и во второй раз не вышла в ЛЧ.

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Перед Лионом Гарсия тренировал Сент-Этьен, Дижон, Ле Ман, Лилль, Рома и Марсель. "Догов" Руди привел в чемпионство и Кубок Франции в 2011 году, а с Марселем дошел до финала Лиги Европы-2018.