"Ты е** ный позор": Моуринью не искал компромисса с арбитром после поражения в ЛЕ – видео

Главный тренер Ромы никак не мог смириться с поражением в главном матче. Португалец искал виновных в неудаче.

Рома уступили Севилье (1:1) в сере послематчевых пенальти. в финале Лиги Европы. Жозе Моуринью впервые в своей карьере проиграл решающий поединок, пишет 24 Канал.

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Эмоции после матча сложно унять

Португальский наставник сразу же выбрал себе тактику обвинить арбитра матча Энтони Тейлора во всех бедах команды. Сначала Моуринью раскритиковал рефери на послематчевой пресс-конференции, где отметил, что тот раздал слишком много желтых карточек, что и соответствовало действительности, поскольку Тейлор продемонстрировал 13 "горчичников". Это явилось рекордом финалов европейских турниров. Также арбитр мог назначать два пенальти по ходу матча в ворота Севилья.

Однако на сказанном Моуринью не остановился. Португальский наставник после медийной части решил с глазу на глаз перетереть с Тейлором. "Особый" на стоянке ожидал арбитра матча, чтобы прямолинейно выразить ему свои впечатления о нем. Жозе своего добился, однако конкретизированно ничего не донес, поскольку всего лишь прокричал в сторону Энтони: "Ты йо** на позор, это все был йо** на позор".

Видео инцидента:

Следует отметить, что португальский наставник сыграл в своем шестом финале европейского турнира и только впервые уступил. Чтобы не запечатлевать себе в памяти неудачу, Жозе решил подарить серебряную медаль финалиста Лиги Европы юному болельщику Ромы.

Видео, как португалець сделал подарок фанату: