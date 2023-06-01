В минувшие выходные во Франкфурте проходил международный юношеский турнир, в котором принимали участие футбольные клубы из 16 стран мира. В воскресенье, 28 мая, во время поединка Берлина и Меца между игроками команд произошла потасовка.

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В результате драки 15-летний игрок немецкой команды получил тяжелые черепно-мозговые травмы. Юный футболист был госпитализирован в одну из больниц Франкфурта.

Медики поддерживали жизнь подростка с помощью аппаратов искусственного дыхания, чтобы была возможность пожертвовать его органы, сообщили в прокуратуре Франкфурта. 31 мая футболист Берлина скончался. Для выяснения всех обстоятельств смерти будет произведено вскрытие погибшего.

В нанесении тяжелых травм подозревается 16-летний игрок Меца. Имя и национальность футболиста не сообщается. Его задержала полиция Франкфурта и удерживает под арестом.

Французский Мец, "глубоко шокированный трагедией", выразил соболезнования по поводу смерти юного футболиста Берлина.