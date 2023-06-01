Рома поступилися Севільї (1:1) у серї післяматчевих пенальті у фіналі Ліги Європи. Жозе Моурінью вперше у своїй кар'єрі програв вирішальний поєдинок, пише 24 Канал.

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Емоції після матчу складно вгамувати

Португальський наставник відразу ж вибрав собі тактику звинуватити арбітра матчу Ентоні Тейлора у всіх бідах команди. Спершу Моурінью розкритикував рефері на післяматчевій пресконференції, де зазначив, що той роздав занадто багато жовтих карток, що і відповідало дійсності, оскільки Тейлор продемонстрував 13 "гірчичників". Це стало рекордом фіналів європейських турнірів. Також арбітр міг призначати два пенальті по ходу матчу у ворота Севільї.

Проте на сказаному Моурінью не зупинився. Португальський наставник після медійної частини вирішив віч-на-віч перетерти з Тейлором. "Особливий" на стоянці очікував на арбітра матчу, аби прямолінійно висловити йому свої враження про нього. Жозе свого добився, проте конкретизовано нічого не доніс, оскільки всього лиш прокричав у сторону Ентоні: "Ти йо**на ганьба, це все була йо**на ганьба".

Відео інциденту:

Варто зазначити, що португальський наставник зіграв у своєму шостому фіналі європейського турніру і тільки вперше поступився. Аби не закарбовувати собі у пам'яті невдачу, Жозе вирішив подарувати срібну медаль фіналіста Ліги Європи юному вболівальнику Роми.

Відео, як португалець зробив подарунок фанату: