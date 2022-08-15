В эти выходные стартовал новый сезон чемпионата Италии по футболу. Свой первый матч в чемпионате выиграли действующие чемпион и вицечемпион страны – Милан и Интер.

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"Россонери" обыграли Удинезе (4:2), а "змеи" спаслись в игре с Лечче (2:1). Также успешно начала сезон и Рома Жозе Моуринью. Римляне минимально победили Салернитану благодаря голу Кристанте.

Этот успех изрядно порадовал наставника "волков". После матча против аутсайдера Серии А Жозе решил наградить игроков и персонал праздничным ужином. В одной из пиццерий португалец заказал 60 пицц на всех!

Следующий поединок в Серии А Рома проведет 22 августа в понедельник. Соперником также будет аутсайдер лиги, который только что поднялся из Серии В – Кремонезе.

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Напомним, что Жозе Моуринью возглавил Рому год назад и в прошлом сезоне занял шестое место в чемпионате Италии. При этом римляне успешно выступили в еврокубке, став победителем дебютного розыгрыша Лиги Конференций.