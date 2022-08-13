Вчера начался новый сезон в чемпионате Испании по футболу, а уже сегодня стартует последняя топ-лига. Первые матчи Серии А стартуют в 19:30 – Милан примет Удинезе, а Аталанта поедет в гости в Сампдорию, пишет 24 канал.
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Прошлый сезон стал счастливым для болельщиков "россонери". Милан впервые за 11 лет сумел выиграть Скудетто, причем обойдя на финишной прямой заклятых врагов-соседей в лице Интера.
Теперь же "змеи" настроены взять реванш, вернув из Челси своего грозного экс-форварда Ромелу Лукаку. Усиливается и Ювентус, зарекомендовавший себя гегемоном в последнее десятилетие. Бодрствует и Рома из Жозе Моуриньо, которая в прошлом году выиграла Лигу Конференций.
Прогноз от Favbet
Тем временем букмекеры назвали фаворитов следующего сезона. По их мнению, борьбу за чемпионство поведут Интер и Ювентус. Коэффициент на первых несколько ниже – 2,75 против 2,85 на туринцев.
А вот перспективы действующего чемпиона оценивают несколько ниже – 3,75. Котировки на другие команды дают им мало надежды на борьбу за Скудетто:
- Рома – 8,00
- Наполи – 15,00
- Аталанта – 20,00
- Лацио – 50,00
- Фиорентина – 75,00
- Сассуоло – 100,00
- Верона – 250,00
- Торино – 250,00
- Болонья – 500,00
- Удинезе – 500,00
- Сампдория – 500,00
- Эмполи – 500,00
- Специя – 500,00
- Салернитана – 500,00
- Лечче – 500,00
- Кремонезе – 500,00
- Монце – 500,00
Лучший бомбардир
Также интересны котировки и на топ-голеадоре по итогам сезона. Букмекеры не побоялись назвать Ромелу Лукаку главным претендентом на эту награду. Конкуренцию ему должны составить Душан Влахович и Чиро Иммобиле:
- Ромелу Лукаку (Интер) – 4,00
- Душан Влахович (Ювентус) – 4,25
- Чиро Иммобиле (Лацио) – 5,50
- Лаутаро Мартинес (Интер) – 8,00
- Темми Абрахам (Рома) – 15.00
- Дуван Сапата (Аталанта) – 15,00
- Виктор Осимхен (Наполи) – 17,00
- Златан Ибрагимович (Милан) – 25,00
- Эдин Джеко (Интер) – 25,00
- Доменико Берарди (Сассуоло) – 25,00
- Дивок Ориги (Милан) – 25,00
- Пауло Дибала (Рома) – 25,00
Не забыли букмекеры и о нашем Руслане Малиновском. Коэффициент на его победу в голеадорской гонке составляет 45,00. Правда, далеко не факт, что украинец останется в Аталанте.