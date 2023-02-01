Звездный партнер для Зинченко: Арсенал подписал чемпиона Европы и победителя Лиги чемпионов

Лондонский клуб отомстил Челси за Михаила Мудрика, выкупив у него опорного полузащитника Жоржиньо. Итальянец задержится на "Эмирейтсе" как минимум на полтора года.

Лондонский Арсенал существенно усилился этой зимой. Канониры активно интересовались Михаилом Мудриком, но украинца перехватил Челси. Ему на смену подписали Леандро Троссара.

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Теперь же в последний день трансферного окна лондонцы провели еще один крупный трансфер. Официальный сайт клуба сообщает, что игроком Арсенала стал итальянский полузащитник Жоржиньо.

Усиление в центр поля

За 31-летнего игрока "канониры" заплатили Челси примерно 12 миллионов евро. Соглашение рассчитано до лета 2024 г. с возможностью продления еще на сезон. В новом клубе итальянец будет выступать под 20-м номером.

Напомним, что летом "канониры" также подписали игроков из состояния прямых конкурентов – Александра Зинченко и Габриэля Жезуса из Манчестер Сити. Арсенал уверенно лидирует в чемпионате Англии, опережая МанСити на 5 очков при игре в запасе.

Чем известен Жоржиньо

Жоржиньо родился в Бразилии, но в возрасте 15 лет переехал в Италию. Там он прошел академию Вероны, за которую и дебютировал. Впрочем, больше всего хавбек засветился в Наполе, с которым выиграл Кубок и Суперкубок Италии.

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В 2018 году хавбек выкупил Челси за 50 миллионов фунтов. За это время он отыграл за "синих" 213 матчей, забив 29 голов. Вместе с "аристократами" Жоржиньё выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Также с 2016 полузащитник постоянно играет в сборной Италии – 46 поединков, 5 голов. В 2021 году вместе со "Скуадрой Адзурой" Жоржиньо стал чемпионом Европы, а позже стал третьим в голосовании за Золотой Мяч.