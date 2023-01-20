Лондонский Арсенал официально объявил о подписании Леандро Троссара. Бельгийский полузащитник перешел в состояние "канониров", поскольку имел конфликт в прошлом клубе.
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Условия соглашения
Леандро Троссар подписал с Арсеналом долговременный контракт. Но вот срок соглашения пока не разглашается. "Канониры" заплатили Брайтону за бельгийского полузащитника 21 миллион евро плюс 5 миллионов евро бонусами. За Мудрика Арсенал готов был отдать 90 миллионов евро.
Троссар решил покинуть Брайтон, поскольку был отстранен от команды. Все из-за конфликта с бывшим тренером Шахтера Роберто Де Дзерби. Агент 28-летнего бельгийца заявлял, что лучшим выходом из сложившейся ситуации будет смена клуба, что и произошло.
Леандро Троссар
- Полузащитник больше часть своей карьеры выступал в Бельгии. Игрок принадлежал Генке, но большинство времени скитался по арендам. В сезоне 2018-2019 Троссар стал чемпионом Бельгии в составе Генка, после чего и перешел в Брайтон.
- "Чайки" выкупили полузащитника у бельгийского коллектива за 15 миллионов евро. Троссар провел за Брайтон 121 матч, забил 25 голов и отдал 14 ассистов.