Легенда Барселоны установил рекорд в США: какое достижение покорилось футболисту

В пятницу, 9 августа, состоялись матчи 1/16 финала Кубка лиг (США + Мексика). В одном из них Интер Майами на своем поле принимал Торонто.

Хозяева в яркой голевой перестрелке одержали победу со счетом 4:3. Этот поединок стал знаковым для испанского защитника Жорди Альбы, пишет 24 Канал.

Читайте также Повесил бутсы на гвоздь: легендарный Пепе объявил об окончании игровой карьеры

Памятный матч для испанца

Экс-игрок Барселоны был вовлечен в каждый гол своей команды. Он впервые в карьере отдал четыре голевые передачи в одной встрече.

Испанский фулбек также установил рекорд турнира. Ранее никогда один игрок не отмечался столькими ассистами в одном матче Кубка лиг.

Альба отдал четыре ассиста в одном поединке: смотрите видео

. Сергей Кривцов провел весь матч на скамейке запасных. Лионель Месси не попал в заявку и продолжает восстанавливаться после травмы.

Напомним, что Жорди Альба стал игроком Интер Майами летом 2023 года. С тех пор он провел за "цапель" 39 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 12 ассистов.