Господарі в яскравій гольовій перестрілці здобули перемогу з рахунком 4:3. Цей поєдинок став знаковим для іспанського захисника Жорді Альби, пише 24 Канал.

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Пам'ятний матч для іспанця

Ексгравець Барселони долучився до кожного гола своєї команди. Він вперше в кар'єрі віддав чотири гольові передачі в одній зустрічі.

Іспанський фулбек також установив рекорд турніру. Раніше ніколи один гравець не відзначався стількома асистами в одному матчі Кубка ліг.

Альба віддав чотири асисти в одному поєдинку: дивіться відео

До слова. Сергій Кривцов провів увесь матч на лаві запасних. Ліонель Мессі не потрапив до заявки та продовжує відновлюватися після травми.

Нагадаємо, що Жорді Альба став гравцем Інтер Маямі влітку 2023 року. З того часу він провів за "чапель" 39 матчів, у яких забив 6 голів та віддав 12 асистів.