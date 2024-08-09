Хозяева в яркой голевой перестрелке одержали победу со счетом 4:3. Этот поединок стал знаковым для испанского защитника Жорди Альбы, пишет 24 Канал.
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Памятный матч для испанца
Экс-игрок Барселоны был вовлечен в каждый гол своей команды. Он впервые в карьере отдал четыре голевые передачи в одной встрече.
Испанский фулбек также установил рекорд турнира. Ранее никогда один игрок не отмечался столькими ассистами в одном матче Кубка лиг.
Альба отдал четыре ассиста в одном поединке: смотрите видео
Напомним, что Жорди Альба стал игроком Интер Майами летом 2023 года. С тех пор он провел за "цапель" 39 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 12 ассистов.