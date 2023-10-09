В машине стало душно: звезда Барселоны тщеславно "отшил" своих юных фанатов – видео

Жоау Канселу продемонстрировал не самое лучшее поведение. Футболист мог обидеть своих молодых фанатов.

Жоау Канселу крайне пренебрежительно отнесся к молодым любителям каталонского коллектива. Защитник подобрал оскорбительные слова.

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Встал не с той ноги

Португальский футболист стал антигероем одного из вообще невинных эпизодов. Канселу возвращался с клубной базы, когда он наткнулся на юных болельщиков, которые хотели сфотографироваться с ним. Казалось, что такая ситуация – это обыденность известного исполнителя, но Жоау не оценил просьбу фанатов, поэтому отреагировал не то что не лучшее, а высокомерие.

Кансел не сдерживал своего недовольства, поэтому решил бросить сразу несколько пренебрежительных фраз в сторону мальчишек. В частности, португальский защитник остановил свой автомобиль и, увидев фанатов, сказал: "Вы меня раздражаете, каждый день одно и то же". Но вот стоит отметить, что, несмотря на плохое настроение Кансела, все же перешагнул свое эго и сделал вожделенные болельщиками фотографии, хотя и такая пассивная агрессия со стороны Жоау точно никем положительно не оценится.

Видео эпизода:

João Cancelo se enojó con aficionados que le pidieron una foto



Vía Tik Tok: hhuggo.69 pic.twitter.com/WjhycYShyj

Карьера Жоау Канселу