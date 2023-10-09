Жоау Канселу крайне пренебрежительно отнесся к молодым любителям каталонского коллектива. Защитник подобрал оскорбительные слова.
Достойно внимания Игроки Динамо были на скандальной вечеринке мажоров в Киеве во время комендантского часа
Встал не с той ноги
Португальский футболист стал антигероем одного из вообще невинных эпизодов. Канселу возвращался с клубной базы, когда он наткнулся на юных болельщиков, которые хотели сфотографироваться с ним. Казалось, что такая ситуация – это обыденность известного исполнителя, но Жоау не оценил просьбу фанатов, поэтому отреагировал не то что не лучшее, а высокомерие.
Кансел не сдерживал своего недовольства, поэтому решил бросить сразу несколько пренебрежительных фраз в сторону мальчишек. В частности, португальский защитник остановил свой автомобиль и, увидев фанатов, сказал: "Вы меня раздражаете, каждый день одно и то же". Но вот стоит отметить, что, несмотря на плохое настроение Кансела, все же перешагнул свое эго и сделал вожделенные болельщиками фотографии, хотя и такая пассивная агрессия со стороны Жоау точно никем положительно не оценится.
Видео эпизода:
Карьера Жоау Канселу
- Правый защитник за свою футбольную жизнь играл только в топовых коллективах, таких как Бенфика, Валенсия, Интер, Ювенту, Манчестер Сити, Бавария и Барселона.
- К тому же португалец успел заработать в своем активе ряд самых престижных трофеев, что, конечно же, делает из него топового футболиста. В частности, Канселу добывался чемпионства Португалии, Германии, Италии, Англии, а также практически во всех странах, где он играл, выигрывал еще и другие внутренние национальные трофеи.
- Ярче всего Жоау засветился в Манчестер Сити, однако конфликт с тренером команды не позволил игроку продолжать качественно выступать за "горожан", поэтому тот сначала отправился в аренду в Мюнхен, а затем в Барселону, где до сих пор выступает. Португалец уже провел 8 матчей за каталонский клуб, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.
- Самая дорогая стоимость Кансела – 70 миллионов евро (Манчестер Сити). Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.
- К тому же, защитник сыграл 46 матчей за сборную Португалии, из которой выигрывал первый в истории розыгрыш Лиги наций в сезоне 2018/2019.