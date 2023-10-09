Жоау Канселу вкрай зневажливо віднісся до молодих любителів каталонського колективу. Захисник підібрав образливі слова.

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Встав не з тієї ноги

Португальський футболіст став антигероєм одного з взагалі безневинних епізодів. Канселу повертався з клубної бази, коли він наткнувся на юних вболівальників, котрі хотіли сфотографуватися з ним. Здавалось, що така ситуація – це буденність відомого виконавця, та от Жоау не оцінив прохання фанатів, тому відреагував не те що не найкраще, а пихато.

Канселу не стримував свого невдоволення, тому вирішив кинути відразу декілька зневажливих фраз у сторону хлопчаків. Зокрема, португальський захисник зупинив своє авто і, побачивши фанатів, сказав: "Ви мене дратуєте, кожен день одне й те саме". Та от варто відзначити, що попри поганий настрій Канселу все ж переступив своє его і зробив жадані вболівальниками світлини, хоча й така пасивна агресія зі сторони Жоау точно ніким позитивно не оціниться.

Відео епізоду:

Кар'єра Жоау Канселу