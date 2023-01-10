Челси перегнал Арсенал: "аристократы" переманили в свою сторону молодого нападающего

Лондонский Челси договорился о переходе Жоау Феликса в состояние своего коллектива. Сторонам осталось закрыть некоторые формальности.

Жоау Феликс не на постоянной основе присоединится к "аристократам". Атлетико и Челси в соглашение не включили будущее право выкупа португальца.

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Краткосрочный переход

Челси за 6-месячную аренду игрока заплатит Атлетико 11 миллионов евро. Также лондонский коллектив полностью возьмёт на себя зарплату игрока. В ближайшие часы Жоау прилетит в Лондон, чтобы пройти медосмотр и заключить соглашение с Челси. Но прежде португалец подпишет контракт с Атлетико до 2027 года.

Жоау Феликсом также интересовался лондонский Арсенал., который готов был раскинуться деньгами как на Мудрика, так и на молодого португальца.

Такой переход Феликса в Челси на кратчайшие сроки может быть связан с недоразумениями между футболистом и главным тренером Атлетико Мадрид Диего Симеоне. Аргентинский коуч скорее всего покинет "матрасников" после завершения сезона 2022/2023, а Феликс вернется в состояние команды уже под руководством нового тренера.

Карьера Жоау Феликса