Челси перегнал Арсенал: "аристократы" переманили в свою сторону молодого нападающего
Источник:Твиттер Фабрицио Романо
Лондонский Челси договорился о переходе Жоау Феликса в состояние своего коллектива. Сторонам осталось закрыть некоторые формальности.
Жоау Феликс не на постоянной основе присоединится к "аристократам". Атлетико и Челси в соглашение не включили будущее право выкупа португальца.
Достойно внимания В пару к Яремчуку: Брюгге может переманить Довбика из Днепра-1
Краткосрочный переход
Челси за 6-месячную аренду игрока заплатит Атлетико 11 миллионов евро. Также лондонский коллектив полностью возьмёт на себя зарплату игрока. В ближайшие часы Жоау прилетит в Лондон, чтобы пройти медосмотр и заключить соглашение с Челси. Но прежде португалец подпишет контракт с Атлетико до 2027 года.
Жоау Феликсом также интересовался лондонский Арсенал., который готов был раскинуться деньгами как на Мудрика, так и на молодого португальца.
Такой переход Феликса в Челси на кратчайшие сроки может быть связан с недоразумениями между футболистом и главным тренером Атлетико Мадрид Диего Симеоне. Аргентинский коуч скорее всего покинет "матрасников" после завершения сезона 2022/2023, а Феликс вернется в состояние команды уже под руководством нового тренера.
Карьера Жоау Феликса
- 23-летний португалец пока защищал эмблемы только двух клубов: Бенфики и Атлетико Мадрид.
- В каждом из клубов Жоау по одному разу становился чемпионом страны: с Бенфикой в 2018-19, с Атлетико 2021-2022.
- Также игрок со сборной Португалии побеждал в Лиге Наций.
- За контракт Жоау платили только однажды, в 2019 году Атлетико отдал португальцу 126 миллионов евро.