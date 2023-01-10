52-летний аргентинский наставник хочет сменить клубную прописку в своей карьере. Диего Симеоне покинет Атлетико после текущего сезона после 12 лет в клубе.

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С ним пойдет целая эпоха

Летом 2023 мадридскому клубу придется искать нового главного тренера. О своем решении Симеоне уже сообщил генеральному директору "матрасников" Мигелю Анхелю Хиллю.

После 16 туров подопечные Симеоне идут на 5-е место в турнирной таблице Ла Лиги. В своем активе Атлетико имеет 27 очков. Столько же у Вильярреала, занимающего 6-ю позицию.

Выступления Атлетико под руководством Симеоне