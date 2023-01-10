52-летний аргентинский наставник хочет сменить клубную прописку в своей карьере. Диего Симеоне покинет Атлетико после текущего сезона после 12 лет в клубе.
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С ним пойдет целая эпоха
Летом 2023 мадридскому клубу придется искать нового главного тренера. О своем решении Симеоне уже сообщил генеральному директору "матрасников" Мигелю Анхелю Хиллю.
После 16 туров подопечные Симеоне идут на 5-е место в турнирной таблице Ла Лиги. В своем активе Атлетико имеет 27 очков. Столько же у Вильярреала, занимающего 6-ю позицию.
Выступления Атлетико под руководством Симеоне
- Мадридское Атлетико стало шестым клубом в тренерской карьере Симеоне и первым серьезным вызовом в Европе. До этого Диего возглавлял второсортные команды – Расинг, Эстудиантес, Ривер Плейт, Сан Лоренсо и Катанию.
- В декабре 2011 возглавил мадридскую команду. Во главе Атлетико успел провести 604 матча.
- В сезоне-2022/2023 "матрасники" под руководством Симеоне провели 25 игр, в которых одержали 12 побед, расписали 5 мировых и потерпели 8 поражений.
- Привел "матрасников" к 8 трофеям.