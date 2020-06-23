22 июня перед стартом матча между "Манчестер Сити" и "Бернли" над стадионом "Етихад" появился самолет, который продемонстрировал баннер "White Lives Matter Burnley" (Жизни белых важны, Бернли).

Очевидно, баннер с лозунгом "Жизни белых важны" появился в противовес акциям Black Lives Matter, которые прокатились по миру после того, как полицейские в США убили темнокожего парня. Об этом сообщает The Guardian.

Смотрите также "Манчестер Сити" с Зинченко катком прошелся по "Бернли": видео

В конце баннера значилось слово "Бернли", намекая, что клуб как-то с этим связан. Сразу же после матча руководство "Бернли" попросило извинения за этот инцидент и заявило, что баннер не отражает позицию команды.

Баннер на матче Манчестер Сити – Бернли / Фото: Shaun Botterill/AFP/Getty Images

Спортсмены поддержали акцию Black Lives Matter

Лозунг Black Lives Matter связан со смертью в американском Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб после грубого задержания со стороны полицейского, который игнорировал слова Флойда о том, что он не может дышать.

Акции Black Lives Matter поддержали много звездных спортсменов, а в АПЛ в первых матчах после рестарта этот слоган поместили на футболки игроков вместо фамилий.