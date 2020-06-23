"Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко провел второй поединок после вынужденной паузы, связанной с карантином. "Горожане" на собственном поле уничтожили "Бернли".

Манчестер Сити – Бернли 5:0

Голы: Фоден, 22, 63, Марез, 43, 45+3 (п), Сильва, 51

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Впервые мяч в сетке гостей побывал на 22 минуте, пишет 24 канал. Талантливый Фоден неожиданно выстрелил с дальней позиции и попал точно в нижний угол.

Левый фланг защиты "Бернли" заметно проваливался, и в конце тайма хозяева удвоили преимущество. Марез ворвался в штрафную, обыграл защитников и сильно пробил.

В компенсированное время Марез еще и реализовал пенальти.

Второй тайм был формальностью, но "горожане" не остановились. Четвертый гол в ворота "Бернли" забил Давид Сильва после прострела Бернарду Силвы.

Завершил избиение "Бернли" Фоден, который его и начал. Фил замкнул пас Стерлинга на дальней штанге.

Отметим, что украинец Александр Зинченко отыграл полный матч.

Манчестер Сити – Бернли видеообзор матча

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