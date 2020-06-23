22 червня перед стартом матчу між "Манчестер Сіті" і "Бернлі" над стадіоном "Етіхад" з'явився літак, який продемонстрував банер "White Lives Matter Burnley" (Життя білих важливі, Бернлі).

Очевидно, банер з гаслом "Життя білих важливі" з'явився на противагу акціям Black Lives Matter, які прокотилися по світу після того, як поліцейські в США вбили темношкірого хлопця. Про це повідомляє The Guardian.

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В кінці банера значилося слово "Бернлі", натякаючи, що клуб якось з цим пов'язаний. Відразу ж після матчу керівництво "Бернлі" попросило вибачення за цей інцидент і заявило, що банер не відображає позицію команди.



Банер на матчі Манчестер Сіті – Бернлі / Фото: Shaun Botterill/AFP/Getty Images

Спортсмени підтримали акцію Black Lives Matter

Гасло Black Lives Matter пов'язаний зі смертю в американському Міннеаполісі афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув після грубого затримання з боку поліцейського, який ігнорував слова Флойда про те, що він не може дихати.

Акції Black Lives Matter підтримали багато зіркових спортсменів, а в АПЛ у перших матчах після рестарту цей слоган помістили на футболки гравців замість прізвищ.