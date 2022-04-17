Пополнение из мира спорта

Талантливый комментатор долго стучался в военкомат, чтобы его взяли защищать родную страну. И наконец его мобилизовали в ряды ВСУ. Об этом сообщил его "коллега по цеху" Роман Бебех. Он отметил патриотическую и мужественную позицию Вадима Скичка.

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Любимая Вадима на своей странице в инстаграмме рассказала, что гордится мужчиной.



Вадим Скичко / Фото с инстаграмма комментатора

Напомним, что Украину от кафиров еще с первых дней войны в рядах ВСУ защищает бывший наставник Зари Юрий Вернидуб и игрок Колосса Андрей Богданов. Также из спортсменов служат: Артем Прима, Анна Кривонос, Дмитрий Пидручный, Анастасия Меркушина, Сергей Стаховский, Александр Алиев, Александр Долгополов и многие другие.

Интересно! Эксфутболист сборной Украины Артем Федецкий показал письмо, полученное от одного из украинских военных. Наши защитники попросили "сине-желтых" выйти на ЧМ-2022 по футболу.