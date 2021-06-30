Как и вся Украина в этот победный вечер 29 июня, Александр Зинченко не сдерживал слезы. Ведь наша национальная сборная по футболу установила историческое достижение – вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы.

Это надо видеть Украина исторически вышла в 1/4 финала Евро-2020: видео

Зинченко со слезами на глазах рассказал, благодаря чему удалось одержать победу

Прежде всего Зинченко поблагодарил болельщиков за поддержку. И рассказал о своих эмоциях после матча:

"Хочу в первую очередь поблагодарить всех болельщиков, которые нас поддерживали и поддерживают. Хочу поблагодарить всех, кто сумел прийти на стадион – и кто не сумел по разным причинам. Эта победа – только для них, для всей страны. Это историческое достижение. Я советую всем радоваться, потому что мы живем один раз! И таких моментов может уже и не быть ".

Именно на этих словах на глазах футболиста появились слезы.



Таких моментов может уже и не быть. Но мы верим, что – будут / Фото Petr Josek, AP

Далее Зинченко пожаловался, что на игру было сложно настроиться. Ведь после матчей в группе команда услышала много критики. Тем не менее удалось не только настроиться, но и победить:

"Очень рад и горжусь, что мы сумели сегодня доказать всем, всей Европе, всей стране , что можем достигать поставленных целей".

Также он эмоционально ответил на вопрос о том, благодаря чему удалось украинской команде победить:

Думаю, благодаря характеру, желанию. Сегодня мы все вместе смотрели друг другу в глаза и выходили на игру – как на войну. Потому что понимали: нужно сделать результат, исторический результат. И мы сделали.