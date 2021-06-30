Як і вся Україна цього переможного вечора 29 червня, Олександр Зінченко не стримував сліз. Адже наша національна збірна з футболу встановила історичне досягнення – вийшла у чвертьфінал Чемпіонату Європи.

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Зінченко зі сльозами на очах розповів, завдяки чому вдалося здобути перемогу

Передусім Зінченко подякував уболівальникам за підтримку. І розповів про свої емоції після матчу:

"Хочу у першу чергу подякувати всім уболівальникам, які нас підтримували й підтримують. Хочу подякувати всім, хто зумів прийти на стадіон – і хто не зумів із різних причин. Ця перемога – тільки для них, для всієї країни. Це історичне досягнення. Я раджу всім радіти, тому що ми живемо один раз! І таких моментів може вже й не бути".

Саме на цих словах на очах футболіста зявилися сльози.



Таких моментів може вже й не бути. Але ми віримо, що – будуть / Фото Petr Josek, AP

Далі Зінченко поскаржився, що на гру було складно налаштуватися. Адже після матчів у групі команда почула багато критики. А проте вдалося не тільки налаштуватися, а й перемогти:

"Дуже радий і пишаюся, що ми зуміли сьогодні довести всім, всій Європі, всій країні, що можемо досягати поставлених цілей".

Також він емоційно відповів на запитання про те, завдяки чому вдалося українській команді перемогти:

Думаю, завдяки характеру, бажанню. Сьогодні ми всі разом дивилися один одному в очі й виходили на гру – як на війну. Тому що розуміли: потрібно зробити результат, цей історичний результат. І ми зробили.

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