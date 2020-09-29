Начало Первой лиги может отличиться тем, что турнир не досчитается как минимум одной команды. О проблемах с финансированием заявили в житомирском "Полесье".

Житомирское "Полесье" находится на государственном содержании – бюджет клуба наполняют поровну городской и областной бюджеты. Однако перед клубом уже возникли задержки в финансировании со стороны области. Об этом в комментарии Meta-ratings.com.ua рассказал директор "Полесья" Владимир Загурский.

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"К сожалению, из-за недофинансирования "Полесье" вообще может сойти с дистанции в Первой лиге. Годовой бюджет клуба – 9,6 миллиона гривен. И, согласно договоренностям, он поровну наполняется средствами из горсовета и областных властных структур. И если городом все условия выполняются, то со стороны области есть задолженности. Если в ближайшее время ситуация не изменится, то в "Полесье" просто не окажется денег, чтобы 16 октября выехать на календарный матч с "Альянсом" в Сумы, – заявил Владимир Загурский.

Важно! По данным журналистов, 30 сентября должна состояться встреча председателя облгосадминистрации Виталия Бунечко и председателя облсовета Владимира Ширмы, на которой будут обсуждаться и проблемы с финансированием "Полесье".

Еще одна проблема клуба в том, что команда вынуждена проводить свои матчи не в Житомире, а в Киеве. Все из-за несоответствия главных городских спортивных сооружений требованиям ПФЛ. К концу октября 2020 года подрядчик обещает завершить первую очередь реконструкции стадиона "Полесье", а в ноябре на нем уже смогут проводить матчи.

Несмотря на это, "Полесье" достаточно успешно стартовало в Первой лиге. Команда в трех матчах набрала пять очков – одна победа и две ничьи.