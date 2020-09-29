Початок Першої ліги може відзначитися тим, що турнір не дорахується як мінімум однієї команди. Про проблеми з фінансуванням заявили у житомирському "Поліссі".

Житомирське "Полісся" перебуває на державному утриманні – бюджет клубу наповнюють порівно міський та обласний бюджети. Однак перед клубом вже виникли затримки у фінансуванні зі сторони області. Про це в коментарі Meta-ratings.com.ua розповів директор "Полісся" Володимир Загурський.

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"На жаль, через недофінансування "Полісся" взагалі може зійти з дистанції в Першій лізі. Річний бюджет клубу – 9,6 мільйона гривень. І, згідно з домовленостями, він порівну наповнюється коштами з міськради та обласних владних структур. І якщо містом всі умови виконуються, то з боку області є заборгованості. Якщо найближчим часом ситуація не зміниться, то у "Полісся" просто не виявиться грошей, щоб 16 жовтня виїхати на календарний матч з "Альянсом" в Суми, – заявив Володимир Загурський.

Важливо! За даними журналістів, 30 вересня має відбутися зустріч голови обласної державної адміністрації Віталія Бунечка та голови облради Володимира Ширми, на якій будуть обговорюватися і проблеми з фінансуванням "Полісся".

Ще одна проблема клубу в тому, що команда змушена проводити свої матчі не в Житомирі, а в Києві. Все через невідповідність головних міських спортивних споруд вимогам ПФЛ. До кінця жовтня 2020 року підрядник обіцяє завершити першу чергу реконструкції стадіону "Полісся", а у листопаді на ньому вже зможуть проводити матчі.

Попри це, "Полісся" доволі вдало стартувало в Першій лізі. Команда у трьох матчах набрала п'ять очок – одна перемога та дві нічиї.