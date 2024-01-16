Клуб Довбика интересуется лидером Днепра-1: кто может сорвать воссоединение днепровской связи
Источник:Трибуна
Сразу несколько футболистов УПЛ могут перебраться в Европу в ближайшие трансферные окна. Одним из таких игроков является полузащитник Днепра-1 Александр Пихаленок.
Александр Пихаленок превратился в лидера Днепра-1 после ухода Артем Довбика в испанскую Жирону. 26-летним футболистом сразу же заинтересовался целый ряд европейских клубов, среди которых нынешняя команда Довбика.
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Между руководством и клубом существует договоренность
Может произойти воссоединение днепровской связи.
Также Пихаленком интересуются итальянская Монца, турецкий Бешикташ, греческий Олимпиакос и другие. Добавим, что были контакты с клубами из-за океана (МЦС), соседней Польши и Украины.
Однако трансфер Александра придется подождать. По словам агента футболиста Константина Нестеренко, у них с Днепром-1 есть договоренность, что игрок будет рассматривать варианты с продолжением карьеры только летом 2024-го. Ведь клуб из Днепра хочет не выпасть из борьбы за чемпионство во второй части сезона УПЛ-2023/2024. Руководство днепрян не хочет терять одного из своих лидеров.
Клаусула игрока, как ранее говорил коммерческий директор Днепра-1 Вячеслав Фридман, составляет 6 миллионов евро. Если другие клубы готовы говорить об этой цифре, Днепр-1 и, соответственно, я, будем готовы включиться в работу уже сейчас,
– сказал агент полузащитника.
Отметим, что Днепр-1 закончил первую часть сезона на 2-м месте, набрав 34 балла в 17 турах. Столько же у лидера Кривбасса. Свой первый официальный матч днепряне в УПЛ проведут против Миная.
Что известно о футбольной карьере Александра Пихаленко
- Воспитанник донецкого Шахтера, поигравший в аренде в Мариуполе.
- Осенью 2020 года перешел в Днепр-1 тоже на правах аренды.
- В июле 2021-го вернулся к днепрянам, но уже в статусе полноценного футболиста, покинув "горняков".
- Именно благодаря игре за клуб из Днепра получил вызов в сборную Украины, за которую уже провел 8 матчей.
- В футболке днепровского клуба в общей сложности отыграл 94 встречи – 18 мячей и 30 голевых передач.
- В текущем сезоне-2023/2024 Пихаленок провел за Днепр-1 23 поединка, в которых забил 4 гола и отдал 5 ассистов.