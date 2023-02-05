Виктор Цыганков дебютировал за Жирону: команда обыграла Валенсию и приблизилась к еврокубкам

Украинец снова не оказался в старте команды, но наконец-то появился хотя бы на замену. Впрочем, игроки Жироны справились и без участия Виктора.

Жирона – Валенсия 1:0

Гол: Борха Гарсия, 64.

В эти выходные в чемпионате Испании проходят игры 20 тура Ла Лиги. В матче Реала с первых минут вышел Андрей Лунин, однако мадридцы уступили Мальорке.

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Другой украинец из Ла Лиги Виктор Цыганков уже в третий раз подряд не попал в основу Жирона, на этот раз – на игру против Валенсии. Даже несмотря на травму, Коуту тренер доверил место на правом фланге обороны номинальному центрфорварду Мартену, пишет 24 канал.

На руку каталонцам играла ужасная форма Валенсии, которая в последних 11 матчах Ла Лиги одержала лишь одну победу. В отчетной игре Жирона доминировала, почти не дав сопернику создавать опасные моменты.

Единственный гол во встрече был забит в середине второго тайма. Борха Гарсия точно пробил с пас Рикельме и мяч от стойки залетел в ворота соперника. А на 78 минуте за Жирону наконец-то дебютировал Виктор Цыганков, заменив Алекса Гарсию.

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Впрочем, украинец ничем особенным не отметился, а счет так и остался минимальным в пользу Жироны. Команда Мичела одерживает первую победу в трех матчах и поднимается на 11 место. В еврокубковую зону – пять очков.